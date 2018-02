Em disputa acirrada, realezas do Carnaval de Rio Branco são escolhidas na abertura da folia

Ao som da bateria do bloco da Seis de Agosto que animou a abertura da folia em Rio Branco, no calçadão da Gameleira, nesta sexta-feira (9), Gabriela Alencar, Rose Endrew, Clara Cristina e Junior Mônaco foram escolhidos como as realezas do Carnaval 2018. Em disputa acirrada, envolvendo muita beleza e exuberância nas fantasias, o concurso que entrega a chave da cidade ao Rei Momo e Rainhas pelas quatro noites de festa recebeu um público de quase 4 mil pessoas.

A disputa do concurso começou com o desfile das rainhas que apresentaram muito samba no pé e mostrando uma fantasia mais bonita que a outra. As concorrentes Carol Souza, Andréia Gadelha, kalliny Silva e Gabriela Alencar apresentaram muito samba e as fantasias levaram o público ao delírio, mas o título ficou com a jovem Gabriela Alencar, que foi consagrada rainha do Carnaval.

Muito nervosa, Gabriela relatou a reportagem do ac24horas sobre a felicidade de ter sido escolhida. “Gente, o nervosismo foi demais. Graças a Deus todo o trabalho que tivemos foi recompensado com este título”, destacou a rainha.

Em seguida as Rainhas Gay se apresentaram com seu estilo diferenciado e mostrando elegantes fantasias, deram trabalho aos jurados. Clara Cristina se sobressaiu das demais concorrentes e faturou o título de Rainha gay.

Na disputa da Rainha Travesti, os jurados tiveram dificuldades de escolher uma única candidata: o samba no pé e a beleza contagiou o público, mas quem foi escolhida como Rainha foi Rose Endrew.

Na disputa do Rei Momo, os concorrentes foram somente três e como já conquistaram cada um o título em anos anteriores, a disputa foi difícil, mas Júnior Mônaco vai mais uma vez ser Rei Momo do Carnaval de Rio Branco.

O presidente da Fundação Garibalde Brasil, Sérgio de Carvalho, disse que em todas as categorias a disputa foi muito difícil e era uma pena que somente um de cada categoria poderia ser escolhido. “Tenho certeza que pela concorrência de vários rainhas lindas, o Carnaval este ano está bem representado”, destacou Sérgio. O presidente disse ainda que as realezas irão visitar todos os carnavais dos bairros durante as noites de folia. “Todos vão levar muita paz, alegria e samba no pé as festas carnavalescas”, informou Sérgio.

Depois da escolha das realezas, o bloco Sambase e cantores locais animaram a folia até as 00h.