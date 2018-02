“Desabastecimento foi algo pontual”, diz Comando da Polícia Militar em nota

A dois dias do início da quadra momesca, Rio Branco já está em ritmo de Carnaval. A animação fica por conta das agremiações que se preparam para o desfile dos Blocos de Carnaval com bateria.

Na parte da alta da cidade, no bairro São Francisco, O Bloco Saúde e Prevenção no Barão – SBP se reúne no Centro da Juventude. No bairro José Augusto, a animação fica por conta do Bloco Sem Limite, que este ano escolheu homenagear o sambista acreano Da Costa. “É uma forma de resgatar e valorizar a cultura do nosso Acre, da Amazônia brasileira”, informou o presidente do bloco, Aldo Alves Vieira da Costa. Criado no ano 2013, a partir da iniciativa dos integrantes da banda de pagode do mesmo nome, atualmente, o Sem Limite reúne 300 brincantes e garante estar afinado para o desfile na terça-feira de carnaval.

Do outro lado da cidade, no Segundo Distrito, os blocos Unidos do Fuxico e 6 é D+ também esquentam os tamborins para entrar na Avenida. Remanescente da Escola de Samba Unidos do Bairro 15, o Unidos do Fuxico aposta na bateria para fazer a diferença no Carnaval 2018. “Além da boa harmonia, teremos boas surpresas para o público presente”, garantiu o vice-presidente do bloco, Arisson Fernandes, lembrando que o segredo é a chave do sucesso.

Marcando presença nas ruas há mais de 20 carnavais, e tetracampeão do carnaval de Rio Branco, o bloco 6 é D+ que manter a tradição e conquistar mais um título. Este ano, os moradores da Seis de Agosto levam às ruas uma homenagem ao povo nordestino. “Sou neto e bisneto de nordestinos. Assim como muitos acreanos, na minha veia corre sangue nordestino. Daí a vontade de homenagear nossos antepassados. Estamos nos preparando da melhor forma, sempre com energia, humildade e pé no chão, mostrando todo o nosso trabalho de pesquisa, história e arte, para, quem sabe, conquistar o hexa”, declarou o coreógrafo, carnavalesco e presidente do 6 É D+, Frank Costa.

No centro da cidade o esquenta do Sambase começou há mais de um mês. Fundado em 1978, este ano o bloco desfila com mais de 500 foliões. Para o presidente da agremiação, Sandrinho da Base, o tema do enredo será o principal diferencial. “Inspirados em outros carnavais e grandes agremiações, este ano a gente faz uma homenagem a Nossa Senhora, Padroeira do Brasil. Estamos ensaiando desde dezembro, esperamos fazer uma bela apresentação e vamos em busca do título”. completou.

A presidente da Associação dos Moradores do bairro da Base, Rocilene Dantas, destacou a importância do evento para a comunidade. “Com uma localização privilegiada, às margens do Rio Acre, aqui temos a realização de bons eventos como o Réveillon e o Carnaval, que são uma tradição, atraem visitantes e geram renda para várias famílias que aproveitam a oportunidade para comercializar produtos como bebida e alimentos. A gente se diverte e ganha um dinheiro extra”, destacou.

O desfile de Blocos do Carnaval 2018 acontece na terça-feira de carnaval, a partir das 19h, na Rua Epaminondas Jácome, próximo ao Novo Mercado Velho, no Centro. O primeiro a entrar na avenida é o Bloco Saúde e Prevenção no Barão – SBP. Na sequência, desfilam os blocos Unidos do Fuxico, Sem Limite, Sambase e 6 é D+.

Inciativa popular, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, que, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), realiza o concurso de blocos. Os Blocos vencedores receberão as seguintes premiações: 1º lugar: R$ 3.200,00 + troféu; 2º lugar: R$ 2.200,00 + troféu; e 3º lugar: R$1.100,00 + troféu.