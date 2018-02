Convocação na lista de espera do Sisu começa hoje; chamada é feita pelas próprias instituições de ensino

Só no Via Verde Shopping você tem ambiente climatizado, centro de compras diversificado, entretenimento e muita diversão. A dica é aproveitar tudo que o empreendimento oferece e levar a família e amigos para curtir a programação de final de semana que está repleta de motivos para aproveitar.

Confira abaixo a agenda do Via Verde Shopping:

Bloquinho “Mamãe Eu Quero”

Na segunda-feira, 12 de fevereiro, a partir das 16h, papais e mamães podem levam os filhos fantasiados para curtir a folia na praça de alimentação do Via Verde Shopping. Muita diversão para a criançada com pintura facial, brincadeiras e concurso de fantasia no ‘Bloquinho Mamãe Eu Quero’. Toda a animação terá como trilha sonora a boa música de Verônica Padrão e Banda animando as famílias com marchinhas de carnaval.

Pista de Patinação

Você já conheceu a Ice Adventure Ecopista de Patinação? O que está esperando? A pista é ecologicamente correta, pois não agride o meio ambiente. Também não molha ou queima a pele. Pela primeira vez na capital, a atração oportuniza a vivência da patinação no gelo sintético, com patins com lâminas italianas, que permite os mesmos movimentos que é possível fazer no gelo natural. Quem for patinar também será instruído por profissionais qualificados e receberá todos os equipamentos de segurança. O preço da atração é de acordo com o tempo de permanência na pista. R$ 20,00 dará direito a 20 minutos e R$ 25,00 dá direito a 30 minutos de diversão. Legal né? A atração fica no shopping até 16 de março.

E tem mais…

O cinema também é programação certa neste final de semana com a estreia de “50 Tons de Liberdade” e “A Forma da Água”. Confira abaixo a programação completa.

Cinquenta Tons de Liberdade

Dublado (2D): 14h; 15h; 15h30; 16h; 17h; 17h30; 18h; 19h; 19h30; 20h; 21h; 21h30; 22h;

Legendado (2D): 15h30; 17h30; 19h30; 21h30;

Maze Runner

Dublado (2D): 21h45;

Os Parças

Nacional (2D): 17h15; 19h15;

Touro Ferdinando

Dublado (2D): 15h15;

A Forma da Água

Dublado (2D): 19h;

Legendado (2D): 21h30;

Jumanji

Dublado (2D): 14h30; 16h45.