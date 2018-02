Bolívia declara estado de emergência por causa de chuvas e cheias

A crise financeira parece que acaba no período de Carnaval. enquanto alguns prefeitos pelo Brasil, como da cidade de Colatina, no Estado do Espírito Santo, Sérgio Meneguelli (PMDB), afirmou que vai investir o dinheiro que poderia ser gasto na festa em saúde e educação, os prefeitos do Acre garantiram apoio à folia em suas cidades mesmo que de forma logística em alguns casos.

Os municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco, Senador Guiomard e Brasiléia irão realizar a festa carnavalesca. Algumas prefeituras apostaram em realizar o evento garantindo somente o apoio logístico e deixando os demais gastos para os empresários do setor comercial da cidade.

A festa em Brasileia, de acordo com a prefeita Fernanda Hassem (PT), será organizada pela iniciativa privada com o apoio do poder público municipal com a limpeza, iluminação, interdição de ruas e utilização de espaços. “Esperamos um carnaval animado com muita paz e sem violência. Garantimos o apoio logístico para a realização da festa carnavalesca, mas quem irá organizar é o setor privado de nosso município”, destacou a prefeita.

O município também conta com um bloco famoso denominado “As Rolinhas do Coronel” que desfila no domingo (11). Neste bloco, os homens usam roupas de mulheres e a as mulheres de homens e todos saem ao lado de uma carroça pelas principais ruas da cidade. A festa carnavalesca contará com bandas do Amazonas para animar as noites.

Em Cruzeiro do Sul, a festa será organizada com parceria entre o setor privado e público na logística. Mesmo sendo da denominação evangélica, o prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) garantiu a realização da festa.

No município de Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim (PMDB) também confirmou a festa, mas destacou que será toda bancada pela Prefeitura. “O carnaval é tradicional e a população de Sena Madureira não pode ficar sem a festa. Vai ser um carnaval 100% popular e com apoio também de parceiros”, destacou o prefeito.

A atração no município é o bloco das virgens que reúne foliões do município e até de Rio Branco para curti a folia. O carnaval em Sena começa também nesta sexta-feira (9) e durante a tarde terá a folia da melhor idade.

Em Tarauacá, a prefeita Marilete Vitórino (PSD), também realiza o Carnaval que começa neste sábado (10) com atrações locais. A festa será realizada com a parceria do setor privado e terá quatro noites de folia.

No município de Plácido de Castro também é a prefeitura que irá bancar a festa de Carnaval durante as quatro noites. A folia será realizada no centro da cidade e contará com bandas regionais.

Em Rio Branco, a folia começa nesta sexta-feira com a escolha das realezas do Carnaval que será realizada no calçadão da Gameleira no segundo distrito da cidade a partir das 19h. O carnaval na Capital será realizado em 14 bairros, além das festas no Mercado Novo patrocinado pelo Município e Governo do Estado. Na Gameleira a festa será realizada pelo setor empresarial.

No município de Senador Guiomard, a festa será realizada pela iniciativa privada com apoio logístico da prefeitura. O prefeito André Maia (PSD) informou que a festa será organizada pelo setor privado igualmente ano passado. “Como chefe do Executivo temos que ter o dever de buscar a parceria da iniciativa privada para garantir o aquecimento da economia local e manter a tradicional festa da cidade resgatada em nossa gestão”, relatou.

A reportagem entrou em contato com os prefeitos e assessores de outros municípios, mas não recebeu informações até o fechamento desta edição.