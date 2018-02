Secretário de Saúde do município de Rio Branco tem reconhecimento nacional

O primeiro suplente do Senador Sérgio (PSD), o empresário Fernando Lage quebrou o silêncio e falou sobre a representação que o presidente do PT, Daniel Zen apresentou pedindo que o Ministério Público Eleitoral instaure um processo para investigar as declarações de Márcio Bittar (MDB), que em áudio vazado nas redes sociais diz que Lege doou R$ 1 milhão de recursos não contabilizados para a campanha que elegeu Petecão para uma das cadeiras do Acre no Senado.

O empresário destaca que a política tem que ser tratada de forma séria para quem se propõe a ser um representante público. Ele afirma que a política praticada pelos líderes da Frente Popular se apequenou e eles preferem viver alimentando fofocas que achando soluções para os graves problemas na saúde e segurança pública, pastas que de acordo com ele acumulam o maior número de reclamações de denúncias por parte da população da capital e interior.

“Estou sem tempo no momento para cuidar de fofocas, até porque nosso povo está cansado disto. Precisamos tirar nosso estado do atraso em que se encontra. Como pode acontecer, 41% da nossa população é dependente do que é pago pelo programa bolsa família, onde vamos parar? Enquanto a classe trabalhadora sofre com a falta de postos de trabalho, um deputado que poderia contribuir perde tempo com fofoca de bastidores. Ele tem é que trabalhar”, diz Lage.

Fernando Lage nega que tenha realizado a doação de R$ 1 milhão relatada pelo pré-candidato ao Senado, Márcio Bittar, que durante uma reunião com os partidos que o apoiam disse que o primeiro suplente de Petecão teria arrumado R$ 1 milhão para campanha. “Estou fazendo minha pré-campanha a Senador e no momento estou costurando as alianças. Não vou perder meu tempo com picuinhas de desocupados que ocupam cargos públicos”, finaliza.