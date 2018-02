Nelson Sales afirma que Sebastião Viana não licita obra do hospital de Sena Madureira por “birra” com Alan Rick

“Estamos retornando aos trabalhos este ano com os mesmos problemas do ano passado. Não existe nenhum desejo por parte do governo de resolver as questões”, disse o deputado Nelson Sales (Progressistas), destacando que o governador Sebastião Viana, do PT, não licita a obra de reforma do hospital de Sena Madureira por “birra” com o deputado Alan Rick (DEM) que indicou a emenda de R$ 4 milhões para obra do Hospital João Câncio Fernandes.

“Está virando uma novela essa história da emenda do deputado Alan Rick. Desde o início de 2017, o recurso já estava na conta do governo. O Dinheiro foi empenhado dia 1° de dezembro de 2016. Não foi licitada a obra e ainda diminuíram o projeto. Tiraram de dentro do projeto, o IML, compromisso do governo do Acre durante uma audiência pública em 2016. Depois veio o projeto do hospital e novamente prometerem inserir, mas não aconteceu”, diz Sales.

Segundo Sales, para iniciar a obra do hospital de Sena Madureira é preciso apenas que a administração estadual faça sua parte e realize a licitação. “Precisa só que esse governo incompetente licitar. Reclamaram que o terreno não estava regularizado, o prefeito regularizou. O que o governo espera? Estão esperando vencer os dois anos para devolver o dinheiro? É porque o Alan veio para oposição? Isso é vergonhoso”, questiona o oposicionista.

O parlamentar diz que o governo do Acre estaria gastando com projetos que não seriam de interesse público.

“Enquanto que o governo não paga estagiário, terceirizados, fornecedores, ele usa mais de R$ 5 milhões para situações que não são emergenciais nesse Estado. O governador tem desprezo pelo povo do Acre. Não adianta tirar o Emylson, tem que tirar o governador. Ele governa esse estado por capricho. Se magoar ele, ele não faz”, ressalta Nelson Sales.