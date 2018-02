Inscrições para o Projeto Bombeiro Mirim começam na próxima semana; confira o calendário de inscrições

A representação do presidente do PT e líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Daniel Zen, junto ao Ministério Público Eleitoral, pedido a instauração de procedimento investigatório para apurar supostos crimes eleitorais cometidos pelos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Gladson Cameli (progressistas), citados pelo pré-candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB) em uma gravação de uma reunião que vazou nas redes sociais, foi tema de debate na manhã desta quinta-feira, 08.

A oposição na Casa considera a ação de Zen sem fundamentação. “Uma denúncia baseada em nada”, disse o vereador Roberto Duarte (MDB). Para Lene Petecão, irmã do senador Sérgio Petecão, Zen “está com presepada”. “Tanta coisa pro Zen se preocupar, mas ele gosta mesmo é de chamar atenção. O Zen tá com presepada. Ele devia se preocupar com a falta de segurança no Estado”, refuto Lene.

O líder do PT na Câmara, vereador Rodrigo Forneck, defendeu seu colega petista. Forneck acha que a oposição, que vive a cobrar de forma enérgica ações da Justiça contra o ex-presidente Lula, entra em contradição ao questionar a representação de Daniel Zen.

O líder do prefeito na Casa, Eduardo Farias (PC do B), acredita que os áudios são incontestáveis. “São áudios, quem quiser escutar tá lá.”