Homem com cocaína amarrada ao corpo é preso no aeroporto do município de Cruzeiro do Sul

O senador Jorge Viana subiu à tribuna do Senado nesta quinta-feira (08) para tratar novamente da questão da violência e da segurança pública no Acre e no Brasil. O parlamentar, que durante a semana relacionou o aumento da violência ao desmonte do estado brasileiro e ao fim dos programas sociais pelo atual governo, criticou os cortes no orçamento federal para o setor e cobrou a liberação urgente de recursos contingenciados para a segurança pública do Acre.

De acordo com o senador, uma emenda de bancada apresentada pelos parlamentares federais do Acre em 2015 no valor de R$ 70 milhões para equipar as polícias no estado, teve um corte e foi reduzido para R$ 39 milhões pelo governo federal, e até agora nenhuma parte desse montante foi liberada.

“Isso porque se trata de uma emenda impositiva, que o governo tem obrigação de executar. O orçamento da União para a área da segurança em 2015 era de R$9,825 bilhões. De 2015 para 2016, nós tivemos um aumento de 10% no número de homicídios, e o que a União fez? Reduziu o orçamento que passou a ser de R$8,8 bilhões. É assim que o Governo Federal dá a resposta para a sociedade? Como é que os governos dos Estados vão dar conta, se há um corte de R$1 bilhão no orçamento?”, questionou Jorge Viana.

Para o parlamentar, o país vive um cenário de guerra civil, com mais de 62 mil mortos por ano. Ele cobrou que os senadores e deputados da bancada federal do Acre, especialmente os que são da base do governo Temer, se unam para pedir providências urgentes.

“Os colegas senadores do Acre falaram sobre esse tema, e eu os cumprimento por isso. Mas acho que, mesmo num ano eleitoral, nós devemos separar as coisas. Querer passar para governos de Estado ou prefeitos a responsabilidade exclusiva sobre o aumento da violência é não enxergar o que está ocorrendo no Brasil. Não venham dizer que o governador não teve a humildade de pedir. Ele já manteve vários contatos com o atual presidente, chegou a convidar o Temer para ir ao Acre participar de um encontro sobre o assunto no ano passado”, destacou o senador.

Jorge Viana disse que irá visitar as superintendências das Polícias Federal e Rodoviária Federal no Acre para ouvir os servidores sobre os desafios para uma fiscalização mais efetiva e permanente nas regiões de fronteira do estado.

“Enquanto isso, o governo federal dá isenção de R$ 1 trilhão para empresas explorarem o pré-sal, dinheiro que viria para a educação, para a segurança e para a saúde. Não sou radical, quero ajudar a mediar conflitos, mas não dá para a gente não dar um grito aqui e dizer que isso é um absurdo”, protestou.