Estelionatária se passava por servidora do Ministério Público Federal para aplicar golpes em Rio Branco

As inscrições para Bombeiro Mirim terá início na próxima quinta-feira (15). Para este ano, o Corpo de Bombeiros oferece 900 novas vagas na capital. As atividades estão previstas para março.

O projeto visa alcançar estudantes da rede pública de ensino com idades entre 12 e 14 anos. Uma das condições para participar é manter boa média nas avaliações e ser assíduo nas atividades escolares.

O curso tem duração de dez meses e é ministrado no contraturno escolar. Nesse período, são trabalhadas ações que impõem o respeito e a conduta como premissas para a concepção de bons cidadãos, além de atividades relacionadas à profissão bombeiro.

Documentos necessários

Cópia do RG, CPF ou certidão de nascimento do aluno.

Declaração escolar.

Uma foto 3 x 4.

Cópia da identidade dos pais ou responsáveis.

Atestado médico para a prática de atividades físicas e de sanidade mental.

Locais e datas das matrículas

As matrículas serão realizadas das 8 às 12 e das 14 às 17h30, nos seguintes endereços:

Centro da Juventude no São Francisco, 15 e 16 de fevereiro de 2018.

Centro da Juventude na Estação, 19 e 20 de fevereiro de 2018.

Centro da Juventude no Aeroporto Velho, 21 e 22 de fevereiro de 2018.

Centro da Juventude no bairro Cidade Nova, de 23 a 26 de fevereiro de 2018.

Centro Sede na Vila Acre (em frente ao Parque de Exposições), de 23 a 26 de fevereiro de 2018.

Escola Técnica do Instituto Dom Moacir na Cidade do Povo, 27 e 28 de fevereiro de 2018.