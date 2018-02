Deputada quer estudo de viabilidade da terceirização do Huerb e das UPAs

Para evitar deterioração das ruas no município de Cruzeiro do Sul, o prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) anunciou que a partir do dia 20 de fevereiro os veículos que transportam combustível com peso superior a 57 toneladas e com extensão superior a 19,80 metros não poderão circular pela região urbana da cidade.

A medida, segundo informações da Prefeitura, tem objetivo de preservar às ruas e calçadas e prevenir acidentes devido o carregamento ser totalmente inflamável.

Segundo informações do secretário de Transporte e Transito, José Alves, os caminhões chamados rodotrens, puxando dois reboques carregados, estão danificando as ruas pelo peso. “As calçadas também são destruídas já que eles não conseguem fazer as curvas na rua e acabam atingindo o meio fio e destruindo tudo”, explica.

A proibição acontecerá depois que uma portaria for publicada com todas as regulamentações do transporte na cidade. A decisão do prefeito, segundo o secretário, é amparada pelo Código de Trânsito Brasileiro na finalidade garantir o Estado das ruas e da população pelos riscos de acidentes que podem ocorrer na cidade.

A Transferência do escritório da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)

O principal motivo das carretas terem que cruzar as principais avenidas e ruas do município é por conta da verificação exigida pelo escritório da Suframa que fica localizado na área comercial do município.

Para tentar solucionar o problema de tráfego na região central da cidade com os caminhões pesados, a direção de trânsito informou que o órgão estará transferindo o escritório para um endereço na BR-364.