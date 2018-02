“Nem eu, nem meu filho, nem meu pessoal, apoia Márcio Bittar na chapa do Gladson Cameli”, diz N. Lima na Câmara

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana (PT), que é pré-candidato a governador pela Frente Popular, irá morar em Cruzeiro do Sul logo que se desincompatibilizar do cargo de prefeito na Capital acreana no mês de abril. Segundo a fonte próxima do gestor, o objetivo é construir propostas para o seu plano de Governo que contemple a região, além de visitar todos os bairros e comunidades da região do Juruá.

De acordo com as informações obtidas pelo ac24horas, o prefeito irá montar uma agenda ao transferir seu domicilio para o município de Cruzeiro do Sul. Marcus quer definir com as lideranças, vereadores, prefeito e deputados da região as principais ações a serem realizadas durante sua permanência direta na região por cerca de 45 dias.

O informante que convive diariamente com o prefeito destacou que Marcus irá visitar os amigos que fez nos municípios do Juruá quando foi diretor do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre) e visitar as comunidades da região para elaborar seu projeto de Governo. Depois dos 45 dias que passar na região, o prefeito irá voltar a Rio Branco e cumprir a agenda nas demais regiões do Estado e em seguida voltará a Cruzeiro do Sul e se organizará para começar a campanha eleitoral.

A programação do prefeito de Rio Branco é percorrer os municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, além das comunidades ribeirinhas mais distantes das cidades para ouvir a população e seus anseios.