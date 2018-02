FGB faz coletiva com órgãos de Segurança Pública e garante carnaval com paz em Rio Branco

Em coletiva na manhã desta quarta-feira (7), no auditório Lidya Hames, no bairro Aeroporto Velho, a direção da Fundação Garibalde Brasil (FGB), juntamente com autoridades do Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil, além do RBtrans e representantes da Fundação Elias Mansur, divulgaram a agenda do Carnaval de Rio Branco “Tem Folia Na cidade”.

O Carnaval nos bairros, segundo os organizadores, envolve todo um engajamento das comunidades para resgatar os trabalhos dos blocos e movimentar a economia local. Outra situação destacada é a diminuição da violência com relação às edições anteriores da festa carnavalesca nos bairros.

Durante a coletiva foi anunciado também a inclusão de mais dois bairros na programação de Carnaval na Capital. Os bairros Alto Alegre e Universitário farão a festa apoiados pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansur.

A parceria Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado possibilitará também ações integradas entre Policias Militar e Civil com a RBtrans e Corpo de Bombeiros na área da Segurança Pública.

De acordo com presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, é esperado um Carnaval animado sem violência e com muita participação das comunidades. “Com esse trabalho integrado entre as polícias, Corpo de Bombeiros, RBtrans e demais instituições junto com as comunidades estaremos realizando sem dúvida um dos melhores carnavais. Essa descentralização dos locais de Carnaval como realizado em outros anos tem mostrado ser melhor até no baixo índice de violência. As comunidades se reúnem, organizam a festa com essa pareceria da Prefeitura que disponibiliza as principais logísticas”, destacou Sérgio.

O tenente coronel Ezequiel Bino, que representou a PM, disse que o efetivo da corporação será triplicado na cidade e será feito vigilância em todos os locais de Carnaval. “Estamos com efetivo para se fazer presente nos locais de festa de Carnaval e até nos estabelecimentos privados estaremos fazendo constantes rotas para garantir a festa de carnaval durante as cinco noites deforma tranquila e garantindo a segurança da população e dos foliões”, destacou Bino.

O superintendente do RBtrans, Gabriel Forneck, informou que a frota de ônibus diminuirá no período do carnaval ficando no sábado (10) em 70% e no domingo em 60%. Forneck disse ainda que nos demais dias da folia a frota continuará a mesma de sábado.

Os bairros que serão realizado o Carnaval são Conjunto Esperança na rua Euclides da Cunha; Alto Alegre Folia, rua Paulistana (Primeira rua do lado direito); Tancredo Neves Folia, Rua Luiz Moraes; CarnaCopa Folia no bairro Cadeia Velha, na avenida Epaminondas Jacome em baixo da 4ª ponte; Base na rua Barbosa Lima; Cidade do Povo, rua Maria Elza em frente a escola Frei Heitor Turrine; Aeroporto Velho Rua Rio Grande do Sul, em frente ao estacionamento do Ginásio Coberto; Mascarenhas de Moraes, na Praça Jorge Kalume; Tucumã, avenida Nordeste quadra W09; Manuel Julião Folia, rua Luiz Z da Silva; Preventório Folia, rua Rio Grande do Sul na frente da distribuidora; CarnaVila no Procon, rua Benedito Maia e conjunto Universitário.

Uma novidade neste Carnaval é que a FGB disponibilizou um aplicativo para celulares que informa toda a programação das noites de festa carnavalesca em Rio Branco. O aplicativo é encontrado pelo nome de ‘CarnavalRB’.