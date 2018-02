Eliane solicita que Aleac convide empresário para falar de alteração no Ruas do Povo

A Justiça do Acre expediu no dia cinco de fevereiro, um mandado de buscas e apreensão da caminhonete da deputada estadual Leila Galvão, do PT. O pedido de concessão de liminar é do Banco Toyota do Brasil S/A – que alega atraso em financiamento do veículo adquirido através de contrato de alienação fiduciária.

“Depositando-se-o com a parte Autora ou quem por ele indicado, não podendo o bem ser retirado desta Cidade, pelo prazo de 5 (cinco) dias que será́ garantido a parte Ré, a partir da execução da liminar, para quitar a dívida integral, conforme valores apresentados na petição inicial”, diz a decisão judicial.

Em caso da não quitação no prazo estipulado pela Justiça, “fica sem efeito o depósito e consolidada a posse e propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da parte do Banco Toyota do Brasil S/A”. O Detran Acre foi notificado do mandado de busca e apreensão do veículo de Leila Galvão.