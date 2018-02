Sebastião Viana não comparece mais uma vez na abertura dos trabalhos na Aleac e Márcia Regina é escalada

O governador do Acre, Sebastião Viana, do PT, mais uma vez não compareceu na sessão solene de abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizada na manhã desta terça-feira (6). A chefe da Casa Civil, Márcia Regina foi a responsável pela leitura da mensagem governamental, repetindo o mantra do desenvolvimento sustentável e pagamento em dia dos servidores públicos do quadro efetivo comandado pela atual administração petista.

Repetindo praticamente o mesmo discurso de anos anteriores, Márcia Regina destaca os investimentos do governo na economia, educação, saúde e infraestrutura, sempre dando ênfase que o Acre se destaca apesar da crise mundial. “Não atrasamos nem parcelamos no tempo, o salário dos servidores públicos”, disse a chefe da Casa Civil, que também destacou os empreendimentos voltados para agricultura e suinocultura desenvolvidos no alto Acre.

“Hoje já estão sendo gerados mais de 700 empregos diretos. Isso não é pouca coisa. Esse é o nosso Acre que está sendo construído com determinação”, diz Márcia Regina, destacando que o Produto Interno Bruto do Estado saiu de R$ 3 bilhões em 2002 para R$ 12,6 bilhões em 2015. “O quarto maior crescimento no país, ao mesmo tempo que sofreu forte redução no desmatamento”, diz a representante de Sebastião, ao destacar a escolha “correta pela preservação”.

Segundo a mensagem governamental, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) avaliou como positivo os índices de desenvolvimento do Estado. Márcia Regina destaca que no momento de maior dificuldade da história do país, mesmo com a perda de repasse de mais de R$ 1 bilhão ao longo dos últimos anos, o Estado conseguiu elevar a arrecadação própria “com uma economia pulsante” com participação de uma nova classe média.

Ela repetiu por diversas vezes que, enquanto o mundo e o Brasil passam por dificuldades, a administração Sebastião Viana investiu mais de R$ 4 bi na ampliação da capacidade produtiva do Estado, destacando que o governo do Acre goza de credibilidade nacional e internacional, permitindo a capacidade de buscar novos investimentos. “Esse anos investiremos 700 milhões para aquecer a economia e garantir a geração de novos postos de trabalhos”.

Apesar de ser uma obrigação do Estado, o repasse de parte da arrecadação de ICMS para os municípios, a mensagem governamental tenta passar que a executivo estadual estaria contribuindo de forma decisiva na administração das prefeituras. Márcia Regina diz que Viana estaria fazendo “o governo mais municipalista que o Estado possuiu”, realizando 700 viagens ao interior para anunciar investimentos em todas as áreas, sem precedentes na história do Estado”.

Os investimentos em saneamento, pavimentação e coleta de lixo nos municípios do Acre foram destacados pela mensagem governamental. De acordo com o texto encaminhado pelo governador, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão e Santa Rosa, municípios que eram destaques negativos em nível nacional, receberam investimentos de mais de R$ 100 milhões que possibilitaram a melhora no índice de desenvolvimento humano nacional.

O Programa Ruas do Povo, que nos últimos anos andou esquecido pelo governo voltou a ser destacado como a principal iniciativa de Sebastião Viana. Márcia Regina destaca que a administração estadual investiu quase R$ 1 bilhão em pavimentação em centenas de bairros. “As pessoas para deixarem suas casas precisavam usar sacolas de plástico nos pés”, disse a gestora, ao lembrar novamente que que o Estado garantiu a governabilidade dos municípios.

Exaltando a atuação de Sebastião Viana, a mensagem governamental ressalta que o chefe do executivo vinha alertando para os problemas de segurança que o Estado atravessa com a atuação das facções que estão em guerra pela disputa do tráfico de drogas no Acre. O governo volta a destacar que a situação é por falta de investimentos do governo federal na vigilância das fronteiras do Acre com Peru e Bolívia. “As nossas fronteiras estão descobertas. O sistema de segurança está falido”.

Enquanto Márcia Regina fazia a leitura da longa, repetitiva e cansativa mensagem relatando o que Sebastião Viana considera os avanços de sua passagem pelo Poder Executivo, e atribuindo a culpa dos problemas de segurança pública ao governo federal, os assessores do primeiro escalão da administração petista permaneciam nos aplicativos de troca de mensagens, sem prestar atenção aos feitos dos últimos dois mandatos pilotados pelo PT que permanece no poder há quase 20 anos.