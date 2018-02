Em operação, BOPE prende duas pessoas por tráfico de drogas no município de Senador Guiomard

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) já definiu a operação de controle de trânsito para o carnaval 2018, que vai do dia 09 ao dia 13 de fevereiro. Para proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres e evitar acidentes nas ruas da capital acreana durante esse período, serão realizadas ações de fiscalização do transporte, conscientização dos motoristas e pedestres sobre os cuidados a serem tomados durante os dias de folia, por meio de blitz educativas.

Com o objetivo de conscientizar foliões e motoristas sobre sua responsabilidade no trânsito, a RBTRANS estará realizando o trabalho de controle viário em parceria com CIFTRAN – Coord. Integrada de Fiscalização de Trânsito e BPTRAN- Batalhão de Policiamento de Trânsito.

Segundo o comandante do BPTRAN, Coronel Bino desde 2010 o Estado do Acre vem registrando um declínio no número de vítimas fatais, mesmo com o aumento significativo da frota de veículos, o comparativo com 2006 aponta uma redução de 54%, no número de vítimas fatais, enquanto a frota nesse mesmo período cresceu 38%. “Em 2017 nós conseguimos resultados importantes, da ordem de 30,72% na redução de vítimas fatais comparado om 2016 e o que queremos nessas ações do período pré-carnavalesco é garantir que comecemos o ano bem, com um trânsito mais seguro e que neste ano tenhamos resultados tão bons como os anteriores”, pontuou o Coronel Bino.

A RBTRANS atua de forma permanente em operações para controle do trânsito, educação e redução de acidentes. “Trabalhamos para conscientizar os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, aplicando medidas de segurança aos usuários, as ações envolvem fiscalização, sinalização e educação”, disse o Superintendente da RBTRANS, Gabriel Forneck.

Em caráter preventivo, o setor de Educação de Trânsito também vai atuar no período de carnaval promovendo a conscientização dos usuários quanto aos procedimentos necessários para evitar acidentes e garantir a segurança de todos. “O principal objetivo das atividades da Educação de Trânsito da RBTRANS é conscientizar e alertar os condutores que durante o carnaval, se brinque com consciência e estejam livres de culpa, ou seja, se for beber não dirigir, escolher um amigo da rodada, sempre brincando com muita responsabilidade”, orientou o Gerente de Educação, Luís Eduardo Ferreira.

Em Rio Branco, a folia vai acontecer em 14 bairros, onde as equipes da Prefeitura vão atuar com ações educativas e de ordenamento do trânsito e controle do transporte coletivo.