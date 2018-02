Aberta as inscrições para Concurso de Desenho da Semana de Ciência e Tecnologia; inscrição apenas na internet

A Diretoria Geral do Detran notificou via Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (6) exatos 1.029 motoristas infratores. Os listados têm um prazo de 15 dias para apresentarem defesa administrativa junto ao órgão.

Na mesma publicação, outros 1.738 terão prazo de 15 dias para apresentarem defesa administrativa e outros 16 motoristas que não apresentaram defesa da autuação dentro do prazo legal terão até 30 dias interpor recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009 e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.