Receita Federal abre quinta-feira (8) consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de 2008 a 2017

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu Processo Seletivo Simplificado com 234 vagas para cursos técnicos Integrados e Subsequentes. Para participar, os interessados deverão comparecer nas unidades do Ifac, nesta segunda-feira (05), para efetivação das matrículas. As vagas serão preenchidas conforme ordem de chegada dos candidatos.

Para os candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental e darão início ao Ensino Médio, estão sendo disponibilizadas 110 vagas para cursos técnicos Integrados, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá e Xapuri. Os cursos ofertados são em Informática para Internet, Redes de Computadores, Edificações, Biotecnologia, Agropecuária, Meio Ambiente, Florestas, Agricultura e Finanças.

Já para aqueles que concluíram o Ensino Médio e desejam ampliar a qualificação para o mercado de trabalho, estão sendo ofertadas 124 vagas para cursos técnicos Subsequentes, nos municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Os cursos ofertados são em Administração, Segurança do Trabalho, Tradução e Interpretação de Libras, Serviços Jurídicos, Zootecnia, Recursos Pesqueiros e Agroecologia.

Matrícula – Para efetuar a matrícula, os candidatos deverão apresentar carteira de identidade (RG ou identidade militar expedida pelas forças armadas), Cadastro de Pessoa Física (CPF), certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, histórico escolar do Ensino Fundamental ou Ensino Médio e certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Os candidatos estrangeiros deverão apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) em substituição ao RG ou Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil.

Os candidatos dos cursos técnicos Subsequentes também deverão apresentar, no ato da matrícula, Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (candidatos maiores de 18 anos), além de certificado de alistamento militar (para candidatos maiores de 18 anos do sexo masculino) ou equivalente. As aulas no Ifac terão início a partir do dia 06 de fevereiro.