Projovem Urbano: Coordenação informa que ainda há vagas em Rio Branco; inscrição até o dia 28

Candidatos ao processo seletivo de vagas remanescentes do Instituto Federal do Acre (IFAC) para os cursos de técnico de administração, libras, assistente jurídico entre outros denunciaram que existem irregularidades no processo seletivo. Os denunciantes alegam que houve uma lista com distribuição de senha para pessoas pré-escolhidas pela direção da instituição de ensino.

Um dos denunciantes disse que no edital do processo seletivo para a ocupação das vagas era previsto inscrição até quarta-feira (7) e que nesta segunda-feira (5) pessoas chegaram até 3h da madrugada para esperar na fila. “O edital diz que as inscrições se daria por ordem de chegada. Mas nos deparamos que havia uma lista e as pessoas nesta lista receberam um senha para serem atendidos e se inscrever no processo seletivo. Nós ficamos aqui do lado de fora feito uns besta”, disse um dos denunciantes.

Depois de identificarem as irregularidades, os concorrentes que não estavam na lista e possivelmente não tenham chance de concorrer às vagas abertas pelo IFAC irão até o Ministério Público Federal (MPF) denunciar o caso e pedir anulação do processo e nova data de inscrição e seleção dos vagas ofertados.

Segundo um dos denunciantes, mais de 100 pessoas esperam do lado de fora da instituição e somente cerca de 80 pessoas que estavam na lista e receberam as senhas e estariam realizando as inscrições do processo seletivo. “Isso é um absurdo. Não tem dizendo no edital que haveria uma lista e que somente as pessoas nesta lista que poderia fazer sua inscrição para o processo seletivo”, disse uma das jovens que chegou nas primeiras horas da manhã para realizar a inscrição em um dos cursos.

A assessoria do Instituto Federal do Acre informou a reportagem que não existe listas com nomes de candidatos para efetuação de matrícula no Processo Seletivo Simplificado de cursos técnicos do Instituto Federal do Acre, que foi lançado na última sexta-feira(2). A assessoria destaca ainda que as unidades do Ifac permaneceram fechadas e monitoradas por profissionais de segurança das 18h de sexta-feira até às 07h30 desta segunda-feira.

De acordo com o Ifac a ordem de chegada de candidatos em Processos Seletivos não conta com auxílio ou qualquer interferência de servidores ou profissionais que atuam no Instituto e as vagas anunciadas para os cursos técnicos são remanescentes e referentes ao Processo Seletivo 2018.1 (que obteve duração de 13 de novembro de 2017 a 24 de janeiro de 2018), que obteve a execução de todas as etapas previstas nos editais.