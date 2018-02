“O exército vermelho está preparado para a batalha de nossas vidas”, diz Cesário

O secretário de Organização Partidária do PT do Acre, Cesário Campelo Braga, está empolgadíssimo com as eleições deste ano. Ele encara o pleito como a batalha da vida dele e de seus companheiros. Após o Encontro de Tática Eleitoral do PT local, no auditório da Uninorte, neste domingo, o militante publicou: “O exército vermelho está preparado para enfrentar a batalha de nossas vidas!”.

O petista completou ainda que “com muita humildade vamos sair de casa em casa levando a boa mensagem de que podemos continuar fazendo as boas mudanças do Acre com Marcus Alexandre, Ney Amorim e Jorge Viana. E vamos continuar a luta personificada no companheiro Lula de defesa da classe Trabalhadora!”.

Cesário é o apresentador oficial dos encontros do PT. Durante esses eventos, ele se encarrega de ser, também, uma espécie de animador: canta, ensaia gritos e rasga variados elogios a seus companheiros.

No sábado, ao apresentar Jorge Viana, ele chamou o senador de “pai e criador da Frente Popular do Acre”. Ao anunciar Marcus Viana, Cesário o apresenta sempre como “o melhor prefeito do Brasil e o futuro governador do Acre”. Já Angelim é, na boca de Cesário, “o nosso eterno prefeito”.