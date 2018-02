Justiça ainda não recebeu proposta de interdição da Papudinha

Com a proximidade do período de carnaval, é comum muitos consumidores efetuarem contratações de hospedagens temporárias em diversas pontos do país para curtir os cinco dias de folia. Baseada nesse volume de demanda, a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/Acre) compartilha algumas orientações à comunidade, tanto para os aspectos logísticos até o local reservado quanto para a qualidade do serviços a serem prestados.

“Antes de assinar o contrato, o consumidor deve verificar as referências de antigos clientes sobre a empresa ou do locatário do espaço e utilizar aplicativos de internet como o Google Maps, para observar se o local é de fácil acesso a meios de transporte, restaurantes, farmácias e outros serviços, a fim de garantir o bem-estar e a própria segurança”, destaca do diretor-geral do Procon, Diego Rodrigues.

Outros atos incluem solicitar informações publicitárias, como panfletos ou folders, certificando-se dos serviços. Ao chegar ao hotel ou ponto alugado e a situação for adversa ao combinado, é importante munir-se de documentos que comprovem o ocorrido, como, por exemplo, fotos e print screen das conversas com funcionários ou proprietários.

“Guardar recibos, extratos bancários e documentos que comprovem a transação com o fornecedor, de acordo com o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o proprietário tem que cumprir integralmente a oferta anunciada”, relata a chefe de fiscalização do Procon/Acre, Fran Britto.

Os grandes descontos podem atrair o interesse do consumidor, que deve ficar atento a todos os detalhes da oferta. Em caso de dúvida, consultar o serviço de atendimento ao cliente da empresa. O consumidor que tiver dúvidas referentes à temática ou outro assunto de competência do órgão pode entrar em contato pelo número 3223-7797, pela página no Facebook, Procon/AC ou se dirigir à Central de Atendimento ao Cidadão (OCA), no centro de Rio Branco.