Ilderley Cordeiro usou resultado de pesquisa de avaliação encomendada por Gladson para demitir indicados de Vagner

Um homem armado invadiu uma festa de aniversário que ocorria numa residência na rua Ademar Barros, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco, na noite desta sexta-feira, 2, e efetuou cerca 11 disparos contra as pessoas que estavam no local. Quatro ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas as pressas para Pronto Socorro de Rio Branco. Três pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram . As vitimas fatais foram Renan Barbosa, Luana Aragão e Rafaela Santos. Somente a jovem Cleiciane Rodrigues, de 18 anos, sobreviveu com um tiro na perna.

O crime aconteceu por volta das 22h45. O criminoso identificado pelo nome de Mateus chegou a pé com uma arma em punho atirando cerca de 11 vezes e em seguida fugiu com os comparsas que o aguardavam do lado de fora.

Para atendimento das vítimas, foram necessários três unidades do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) e também comparecem duas viaturas da Polícia Militar. O principal suspeito foi identificado e a imagem foi repassada a polícia que iniciou as buscas após o ocorrido.

Luana Aragão, que morreu primeiro antes mesmo de chegar ao Pronto Socorro, já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em 2016 durante uma briga ocorrida no Balneário Ouro Verde. A policia ainda investiga se o caso tem a ver com a guerra entre facções.

Levantamento do ac24horas revela que oito pessoas já foram mortas violentamente nos primeiros três dias de fevereiro. Em janeiro, 45 mortes violentas foram registradas em todo o Acre.