Deputado federal Raimundo Angelim é reconhecido pelo trabalho realizado em favor da pessoa idosa

O trabalho realizado pelo deputado federal Raimundo Angelim (PT-AC), como membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO), da Câmara Federal, tem sido reconhecido especialmente pelo segmento, que lhe é tão caro desde quando foi prefeito de Rio Branco e com quem o parlamentar tem mantido permanente diálogo, com o objetivo de embasar sua atuação.

No último final de semana, em agenda na Capital, Angelim esteve novamente com o grupo do Calafate, um dos primeiros a serem criados e, do qual, faz parte, Dona Francisquinha, uma senhora de 105 anos de idade que, inclusive ilustra, com autorização sua e da família, a capa da mais recente publicação impressa do deputado Angelim, cujo conteúdo é um resumo das atividades do mandato no ano de 2017, com ênfase para sua atuação voltada para as questões da pessoa idosa.

“A alegria e o carinho dos amigos e amigas dos grupos de idosos são contagiantes. No Calafate, em especial temos a Dona Francisquinha, também conhecida como Dona Chiquinha, que é um exemplo. Para mim, é uma satisfação atuar com este público, pois precisamos preparar cada vez mais a sociedade, as nossas cidades e o nosso país para

que os nossos idosos tenha cada vez mais condições necessárias para uma boa qualidade de vida. Estou me dedicando para contribuir, neste sentido, naquilo que for possível, por meio do mandato.”, disse Angelim.

Foram dois os projetos de Lei já apresentados pelo parlamentar do Acre e que encontram-se em tramitação na Câmara. O PL 7111/17 que estabelece a adaptação dos imóveis dos programas habitacionais e o PL 7112/17 que reduz para 60 anos a idade a que se tem direito a isenção do Imposto de Renda.

Também é fruto da atuação de Angelim a realização de audiências públicas, em âmbito nacional, que debateram, na Câmara, a Educação para o idoso, o Envelhecimento da população brasileira e a questão do Alzheimer, uma doença que afeta a população idosa.

Em âmbito local, Angelim já destinou recursos que somam R$ 1,664 milhão para a implantação de academias populares, das quais a principal usuária é a população idosa.

“Nós todos aqui somos muito gratos ao deputado Angelim por sua dedicação e respeito com os nossos idosos. Um trabalho que sabemos que ele realiza sem interesse eleitoral porque muitos idosos nem tem mais a obrigatoriedade de votar. Por isso, ele tem nosso respeito, pois é um trabalho que ele faz de coração”, comentou a coordenadora do grupo de idosos do Calafate.