Membro do CV morre após confronto com a polícia militar próximo ao Motel Executivo

Um homem identificado como Rugleson Silva morreu na tarde deste sábado (03), após dar entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco com um tiro no tórax. A informação é de que ele teria entrado em confronto com a polícia em uma rua localizada ao lado do Motel Executivo, região do bairro Betel, na Floresta.

Os próprios policiais, após o confronto, acionaram uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), que encaminharam o ferido até o hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida.

Com o homem que seria integrante do Comando Vermelho, a polícia apreendeu um revólver calibre 32 e um simulacro de arma de fogo que foram entregues à autoridade policial durante a confecção da ocorrência na delegacia. A informação foi confirmada pelo oficial de dia da Polícia Militar, Tenente Coronel Do Vale.