Homem morto em confronto com a polícia teria roubado caminhonete que foi usada em chacina

Rugleson Silva, morto em confronto com a polícia na tarde deste sábado, 3, no bairro Betel teria roubado uma caminhonete que teria sido usada na chacina que vitimou três jovens, em Rio Branco. A informação foi confirmada pelo delegado, Rêmulo Diniz, responsável pela Delegacia de Homicídios (DHPP).

De acordo com o delegado, a polícia tem provas suficientes para incluir no inquérito que Rugleson teria roubado a caminhonete que deu fuga ao suspeito do crime ocorrido na noite de sexta-feira (02), no bairro Novo Horizonte. A caminhonete foi encontrada abandonada neste sábado, no estacionamento próximo à pizzaria Guia do Sabor.

“Nos sabemos que ele roubou a caminhonete, é o que temos apurado pelas investigações, mas não podemos afirmar que ele participou do crime, provavelmente sim, mas nos ainda vamos apurar”, disse Diniz

Rugleson Silva morreu na tarde deste sábado (03), no hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, após ser alvejado com um tiro no peito em um confronto com a PM. Com ele, a polícia apreendeu uma arma calibre 32 e um simulacro de pistola que foram entregues na delegacia. Ele estava em Regime Semiaberto.