Grupo de blocos realiza esquenta do Carnaval no Quinari neste sábado e promete começar a folia no Acre

Os lideres de blocos do município de Senador Guiomard realizam neste sábado (3), o Pré-Carnaval na casa de show Vila Country na avenida principal da cidade. O grupo de organizadores vai garantir as melhores musicas da folia tocada pelas bandas e cantores regionais.

O evento carnavalesco que marca o início do Carnaval de rua na cidade que acontece na próxima semana, promete atrair vários foliões do município, Rio Branco e adjacências. A festa de Pré-Carnaval começa a partir das 23h deste sábado.

Os organizadores esperam os foliões com suas fantasias para curtir o esquenta do Carnaval na terra do Amendoim. Uma banda do Amazonas e renomados Djs também se farão presentes na festa.