Liquidação, música ao vivo, patinação e estreia no cinema fazem parte da programação no Via Verde Shopping

Final de semana chegando e com ele muitas novidades no Via Verde Shopping. O empreendimento preparou uma série de eventos para alegrar seus dias de descanso. Dentre as atrações estão a Liquida Via Verde, Happy Hour e o filme “Os Parças”, que após pedidos dos clientes estreia no Cine Araújo. Confira abaixo a programação completa:

Liquida Via Verde: a liquidação começou na última quarta-feira, 31 de janeiro, e vai até 4 de fevereiro. Cinco dias imperdíveis de promoção. Você encontra até 70% de desconto nas lojas. Um shopping inteiro para você aproveitar as melhores ofertas da cidade.

Happy Hour: a primeira edição do Happy Hour chegou! A partir das 19h os clientes poderão prestigiar o melhor do Pop Rock, MPB, Rock, Sertanejo, Samba e Reggae. Nesta sexta-feira, 2, Alemão Cristiano será a atração. E sábado, 3, o cantor Dito Bruzugú fecha o final de semana com chave de ouro.

Pista de Patinação: você já conheceu a Ice Adventure Ecopista de Patinação? O que está esperando? A pista é ecologicamente correta, pois não agride o meio ambiente. Também não molha ou queima a pele. Pela primeira vez na capital, a atração oportuniza a vivência da patinação no gelo sintético, com patins com lâminas italianas, que permite os mesmos movimentos que é possível fazer no gelo natural. Quem for patinar também será instruído por profissionais qualificados e receberá todos os equipamentos de segurança. O preço da atração é de acordo com o tempo de permanência na pista. R$ 20,00 dará direito a 20 minutos e R$ 25,00 dá direito a 30 minutos de diversão. Legal né? A atração fica no shopping até 16 de março.

Cinema: na última quinta-feira, 1º de fevereiro, estreou um dos filmes mais pedidos pelos clientes do Cine Araújo, “Os Parças”. Protagonizado por Whindersson Nunes, Tom Cavalcante e Tirulipa a comédia brasileira fala de três jovens que, chantageados e enganados por um grande contrabandista da 25 de março, precisam organizar uma inesquecível festa de casamento sem nenhum dinheiro no bolso. A animação “Paddington 2” também estreia no Via Verde Shopping. Outros filmes como “Maze Runner: A Cura Mortal”, “Jumanji” e “Sobrenatural: A Última Chave” ainda estão em exibição no cinema. AH, não podemos esquecer da pré-estreia, de quarta (7) para quinta (8), de “50 Tons de Liberdade”, última parte da trilogia de E. L. James. Veja a lista de horários:

Pré-estreia – 50 Tons de Liberdade

De quarta (7 de fevereiro) para quinta (8 de fevereiro).

Dublado (2D): 00h01

Legendado (2D): 00h01

Os Parças

Nacional (2D): 15h30; 17h30; 19h30; 21h30;

Paddington

Dublado (2D): 15h30; 17h30; 21h;

Sobrenatural

Dublado (2D): 19h30; 21h30;

Maze Runner

Dublado (2D): 15h30; 18h15; 21h;

Dublado (3D): 14h30; 17h15; 20h;

Jumanji

Dublado (2D): 14h45; 17h; 19h15; 21h30.