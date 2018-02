Homens assassinados nesta madrugada foram mortos com armas de uso restrito

Nos últimos meses em Rio Branco o número de casos de conjuntivite, infecção na parte branca dos olhos tem aumentado significativamente. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, são mais de 400 casos registrados nas unidades de saúde da Capital somente ente os dia 1ª e 16 de janeiro deste ano.

No no período do verão os casos de surto da doença têm aumentado consideravelmente em várias cidades e capitais brasileiras e em Rio Branco, nos meses de junho, agosto, novembro, dezembro de 2017 e atualmente em janeiro deste ano, os índices voltaram a subir. A causa da doença mais comum é contraída por vírus, que é mais resistente e circula com mais facilidade no ar por causa das altas temperaturas e umidade neste período do ano.

Segundo dados da direção da saúde de Rio Branco, os casos de conjuntivite na Capital subiram de pouco mais de 200 em 2016, registrado em seu maior pico no mês de agosto, para 800 casos no mês de junho de 2017. No mês de janeiro deste ano, do dia 1ª a 16 o número de casos chegou a 400, metade do registrado em junho do ano passado. Ao total o crescimento se relacionado aos números de 2016, cresceram cerca de 300% em 2017 se relacionarem os meses de junho e agosto dos anos distintos.

O Departamento Epidemiológico e Ambiental de Rio Branco ao receber os diagnósticos dos casos levantados pelos médicos e equipes da unidade básica de saúde analisa os registros da doença que pode ser considerada um surto, como é a situação em Rio Branco, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde.

A conjuntivite é transmitida mais fácil por contato direto, por exemplo, se a pessoa coloca a mão nos olhos, dá a mão para outra pessoa, aí acaba pegando a infecção. Mas pode pegar até pelo ar de acordo com os médicos especialistas na área oftalmológica. Outros focos da doença são lugares com uma grande aglomeração de pessoas e principalmente em clubes com piscinas que é considerado um grande foco da conjuntivite.

Transmissão da Doença

A forma de transmissão direta da doença é mão-olho-mão. Já a maneira indireta é contaminação por objetos contaminados como lenços, toalhas, maquiagem e etc.

Quadro clínico

Para se analisar quais os sintomas da doença a pessoa deve apresentar um estado de irritação ocular, lacrimejamento, olhos vermelhos, secreção purulenta na bacteriana e aquosa na viral, sensação de corpo estranho (areia nos olhos) e sensibilidade à claridade, além de ficar com as pálpebras inchadas em algumas vezes.

Tratamento

De acordo com os médicos não existe tratamento específico para conjuntivite viral. Para diminuir os sintomas e o desconforto pode-se utilizar soro fisiológico gelado e compressas sobre as pálpebras, limpar os olhos com frequência e usar colírios lubrificantes.

Medidas de prevenção da Conjuntivite

Para evitar contrair a conjuntivite ou transmiti-la algumas medidas podem ser tomadas como lavar as mãos com frequência, não coloque as mãos nos olhos para evitar a contaminação, evitar coçar os olhos para diminuir a irritação da sensação de areia nos olhos, lavar as mãos antes e depois do uso de colírios ou pomadas, não encoste o frasco do colírio ou da pomada no olho. Além de não ficar exposto a agentes irritantes como fumaça, poeira e pegando exageradamente luz solar, assim como evitar banhos de piscina. Os médicos também aconselham a não usar lentes de contato enquanto estiver com conjuntivite e muito menos compartilhar lençóis, toalhas, travesseiros e outros objetos de uso pessoal. É importante também que se tenha o acompanhamento do médico oftalmologista para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.

No caso de conjuntivite bacteriana deve além desses cuidados, usar colírios e antibióticos prescritos somente pelo oftalmologista.

Prevenção

É difícil prevenir-se das conjuntivites, mas algumas medidas como não usar maquiagem de outras pessoas e nem empreste as que tem, evitar compartilhar toalhas de rosto, lave as mãos com frequência e não coloque-as nos olhos, use óculos de mergulho para nadar, ou óculos de proteção se você trabalha com produtos químicos e não use medicamentos sem prescrição medica.