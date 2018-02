Fora da lógica do sistema prisional, Papudinha em Rio Branco será desativada

Os moradores de Vila Campinas, pertencente ao município de Plácido de Castro, participaram nesta sexta-feira, 02, da inauguração de uma agência dos Correios, onde além dos serviços desta empresa, poderão também utilizar os serviços do Banco do Brasil. Esta iniciativa da instalação da agência dos Correios e do posto do Banco do

Brasil partiu da Prefeitura Municipal, através do prefeito Gedeon Barros, que recuperou e entregou em cessão de uso à estas instituições um imóvel de aproximadamente 70m².

O evento, além do grande número de populares contou com a presença do deputado federal Major Rocha e do Senador Sérgio Petecão que ressaltaram a importância social para a população em contarem com os serviços integrados destas duas instituições.

O prefeito Gedeon Barros disse que era um compromisso seu de campanha levar para os moradores de Vila Campinas tanto os serviços dos Correios como um posto de atendimento do Banco do Brasil, para evitar o deslocamento da população em busca de tão importantes serviços.

Também nesta manhã Gedeon Barros e a secretária de saúde Priscila Saraiva fizeram a reativação da farmácia básica da Unidade de Saúde Francisco de Castro que estava sem funcionar havia mais de três anos.