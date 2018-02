Com onda de violência, polícia inicia processo de ocupação em bairros de Rio Branco

Um menor de 17 anos foi apreendido pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (Dhpp), suspeito de ter praticado um crime de latrocínio contra o taxista, Jocicley Bessa Chaves, de 39 anos, encontrado morto a golpes de faca em dezembro do ano passado. O crime aconteceu no quilômetro 01 do Polo ilson Ribeiro, em Rio Branco.

De acordo com as investigações, o menor após o crime saiu levando da vítima cerca de 400 reais, além do celular, óculos e uma faca que estava no carro. A pistola que Jocicley usava quando trabalhava como agente penitenciário temporário, ainda não foi encontrada e o menor nega que a tenha subtraído na ocasião.

O caso

Jocicley Bessa Chaves foi abordado pelos infratores no ponto localizado nas dependências do Via Verde Shopping. Como era o taxista da vez, levou os menores até o Polo Ilson Ribeiro, na Transacreana quando foi surpreendido dentro do carro pele menor, que armado com uma faca pediu o dinheiro. Como ele resistiu ao assalto, acabou sendo esfaqueado com aproximadamente sete perfurações. A adolescente que acompanhava o menor infrator ainda não chegou a ser localizada, porém, já foi identificada e a suspeita é de que esteja residindo no município do Bujari.