Sindmed-AC flagra risco de explosão no Hospital Geral de Sena Madureira e MBH com equipamentos enferrujados

As empresas do comércio de bens, serviços e turismo que ainda não realizaram o pagamento da Contribuição Sindical podem efetuá-lo até o dia 28 de fevereiro. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – Fecomércio/AC – decidiu estender o prazo para o pagamento sem a cobrança de juros ou multas. A emissão pode ser feita no site da Fecomércio/AC, www.fecomercioacre.com.br

O presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos, explica que a contribuição é a base econômica e financeira para os sindicatos se manterem e prestarem serviços às suas categorias. “Sem o recolhimento da Contribuição Sindical, as entidades sindicais patronais ficam impossibilitadas de desenvolver ações e investir em representatividade, produtos e serviços. Com este dinheiro os sindicatos são fortalecidos”, explica o presidente.

Domingos enfatizou ainda que a contribuição sindical patronal é um investimento para que as empresas tenham seus interesses defendidos em âmbitos municipal, estadual e federal, seja por meio de ações judiciais ou iniciativas junto a parlamentares contra leis que possam prejudicar o andamento dos negócios, seja pela oferta de produtos e serviços para melhorar a gestão dos negócios.

Benefícios

Com o devido pagamento da contribuição, o empresário dispõe ainda de certos benefícios, como cursos, palestras e, ainda, os serviços oferecidos, por baixo custo, do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

“É uma forma de ajudar ainda mais os empresários. Há a oferta de saúde, com convênios com várias clínicas, além da parte cultural, de esporte e lazer feita pelo Sesc, e pode melhorar a qualidade de vida. O Senac tem uma gama de cursos que podem ser um diferencial no mercado de trabalho”, comenta Domingos.

O presidente faz, ainda, um pedido aos empresários. “O que pedimos é que o empresário fique em dia com a contribuição para fortalecer o comércio”, finaliza.