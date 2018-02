Polícia prende integrantes do Comando Vermelho com arma de fogo no bairro Bela Vista

O diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre, Cristovam Moura, disse nesta quinta-feira, 01, que não é responsabilidade direta do órgão a recuperação da estrada que dá acesso ao aeroporto do município de Feijó, no interior do Acre.

O esclarecimento de Cristovam ocorre após a manifestação, nesta quarta-feira, 31, de taxistas que prometeram suspender o transporte entre a cidade e o aeroporto por causa das péssimas condições da estrada.

“Existe uma confusão por parte da população em geral em atribuir a responsabilidade de conservação e manutenção de todas as estradas e ramais do estado ao Deracre, contudo, a competência do Deracre se limite às rodovias estaduais, que não é o caso da estrada do aeroporto de Feijó”, disse.

O trecho tomado por buracos tem pouco mais de quatro quilômetros. Ontem, o gerente do Deracre no município, Merla Albuquerque, antecipou que o órgão “não podia fazer nada”

“Até para fins de informação, é importante dizer que as ruas e ramais situadas dentro dos municípios são de competência executiva dos próprios municípios em que se situam, sendo a prefeitura de Feijó a responsável pelo acesso. De todo modo, o Deracre é parceiro dos municípios e caso o Prefeito tenha a intenção de realizar o serviço, pode nos procurar para, dentro das nossas limitações, conversar sobre algum tipo de ajuda”, completou Moura.