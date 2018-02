Motorista deve indenizar motociclista em mais de R$ 32 mil por manobra irregular e causar acidente em avenida

Fevereiro é o mês que tem o menor número de dias, porém é o mais chuvoso e com o maior número de dias com chuva em Rio Branco e em todo o leste e o sul do Acre, lembra o pesquisador meteorológico Davi Friale.

O pesquisador diz que este é o mês com chuvas intensas também na maior parte do Brasil, principalmente, no Centro-Oeste, e que devido às chuvas diárias, a temperatura máxima não se eleva muito no Acre, em Rondônia e no sul do Amazonas, exceto em alguns poucos dias.

Raramente, em fevereiro, ocorre penetração de ar frio polar com intensidade suficiente para queda significativa da temperatura no sul da Amazônia Ocidental e no oeste de Mato Grosso.

Os ventos, em fevereiro, no sul da Amazônia Ocidental e na maior parte do Centro-Oeste brasileiro, sopram, na maioria dos dias, da direção norte, com variações de noroeste e de nordeste.

Tendo em vista que os países vizinhos, Peru e Bolívia, são muito visitados por brasileiros, apresentamos também um resumo do clima, em fevereiro, das principais cidades destes países,

Médias e extremos registrados em fevereiro, segundo o pesquisador

ACRE: Chove entre 260 e 290mm, sendo que as maiores precipitações ocorrem no leste e no sul do estado.

RONDÔNIA: Chove entre 300 e 350mm, com volume maior nas regiões de Cacoal e Vilhena.

AMAZONAS:

– Chove entre 300 e 400mm, no leste, no sudeste e no sul do estado;

– Chove entre 100 e 200m, no norte amazonense, nas fronteiras com a Venezuela e com Roraima;

– Chove entre 200 e 300mm, nas demais áreas.

RIO BRANCO

Temperatura mínima média: 22,6ºC, 0,3ºC a mais do que no mês anterior.

Temperatura máxima média: 30,9ºC, igual a do mês anterior.

Recorde de menor temperatura: 16,0ºC, no ano de 1987, no dia 11.

Recorde de maior temperatura: 37,2ºC, no ano de 1970, no dia 11.

Chuva média: 285,9mm, no mês anterior é 287,5mm.

Maior volume de chuvas em 24 horas: 76,0mm, no ano de 1988, no dia 15.

Número média de dias com chuva: 21.