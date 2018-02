Marcus Alexandre visita creches do município e planeja início do ano letivo

Dando continuidade ao planejamento para o início do ano letivo de 2018, o prefeito Marcus Alexandre e o secretário Municipal de Educação, Márcio Batista, estiveram nesta quinta-feira, 01, na Centro de Educação Infantil Luiz Roberto Pedron, localizado no Residencial Rosa Linda, onde estudam 270 crianças na creche e pré-escola. O Centro atende também crianças dos residenciais Jacarandá e Santo Afonso.

O objetivo das visitas realizadas pelo prefeito e pelo secretário de Educação é verificar as condições da estrutura física dos Centros de Ensino Infantil, bem como as necessidades e demandas da direção das escolas para que o ano letivo de 2018 inicie no dia 5 de março sem problemas nas 88 unidades de ensino da Prefeitura de Rio Branco.

O prefeito Marcus Alexandre determinou ainda que a área ao redor da escola seja toda limpa pela SEMSUR e as ruas recebam manutenção da EMURB. “É importante realizar esta vistoria nas unidades de ensino para resolver algumas questões e começar o ano letivo com força total. Essa creche aqui do Rosa Linda vai começar seu segundo ano de funcionamento e fazemos todo o esforço para que tudo dê certo”, destacou o prefeito.

Para a diretora da creche, Joelma Ricardo, a atenção dada pelo prefeito e secretário Márcio Batista será de grande importância para o melhor andamento dos trabalhos. “Faz toda a diferença para a nossa gestão. O prefeito fez questão de ver as salas de aula, cozinha, banheiros e se preocupa também com relação ao material e tudo mais”, completou Joelma.

A limpeza na área da escola será estendida para todo o Residencial Rosa Linda e localidades vizinhas. Segundo o presidente da Associação de Moradores, Jesus Gomes, a visita do prefeito ao bairro levou boas perspectivas à comunidade. “A vinda do prefeito Marcus Alexandre até aqui nos deixou mais tranquilos. Agora sabemos que o bairro vai ficar mais limpo e que algumas ruas vão ser melhoradas”, disse.

Mais três creches reforçam o ano letivo de 2018

Além das creches já existentes, a rede pública municipal de ensino vai iniciar o ano letivo com três novos Centros de Educação Infantil em funcionamento: no Residencial Juarez Távora, Jequitibá, na Regional do Calafate, e na Cidade do Povo, somando 15 novas unidades de ensino. Todas seguem o padrão das demais creches entregues na atual gestão, com salas de aula climatizadas, espaços para descanso e outros ambientes que proporcionam bem-estar para as crianças e funcionários.

Em 2012, em Rio Branco, havia 1.383 crianças em 13 creches. Em 2017, já eram mais de 5 mil crianças em 25 creches municipais. Como ainda falta inaugurar as creches, na Cidade do Povo, no Juarez Távora e a do Jequitibá, somando 28 creches, o número de crianças matriculadas vai aumentar ainda mais.