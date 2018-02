Dúvidas sobre a CNH digital? Levamos perguntas dos leitores ao Denatran

O Carnaval é considerado a maior festa realizada em território nacional. Em Rio Branco, assim como no restante do país, a população já se prepara para a festa momesca. Na manhã desta quarta-feira, 31, equipes da Prefeitura, governo do Estado, Ministério Público, junto a representantes da comunidade, estiveram reunidas no auditório da Secretaria de Gestão e Administração (SGA), no Centro, para definir estratégias da operação de segurança e transporte nos dias de realização do Carnaval na capital acreana.

A reunião contou com a presença do diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), Sérgio de Carvalho, do secretário-adjunto de Integração Social de Segurança Pública, Vanderlei Thomas, do diretor-superintendente de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS), Gabriel Forneck, do promotor de Justiça do Ministério Público, Bernardo Albano, do Chefe do Gabinete Militar da Prefeitura de Rio Branco, Cel. Cleudo Maciel e demais representantes dos órgãos de segurança e dos representantes da comunidade responsáveis por organizar o Carnaval nos bairros.

“Essa reunião é muito importante para que possamos conversar com a comunidade e pontuar o que é necessário para que aconteça a festa nos bairros”, pontou Sérgio de Carvalho. O secretário-adjunto de Integração Social de Segurança Pública, Vanderlei Thomas, ressaltou a importância do alinhamento. “Essa reunião preparatória é importante para definirmos pontos fundamentais para garantir a segurança dos foliões”, completou. O suporte de policiamento será definido entre os órgãos de segurança e os organizadores das festas nos bairros.

Para o promotor de Justiça Bernardo Albano o alinhamento entre os órgãos é importante “para que o evento ocorra dentro da normalidade e que todo mundo se divirta, com níveis de segurança alto”. O promotor adiantou que, “ao longo de todo carnaval, o Ministério Público estará com equipe em plantão para garantir ações necessárias durante o período”.

Tem Folia na Cidade

A Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado irão apoiar a festa dos foliões nos bairros pelo 6º ano consecutivo. Em 2018, o Carnaval será realizado de 09 a 13 de fevereiro, em 14 bairros de Rio Branco e no Novo Mercado Velho, com previsão de horário para início às 18 horas e termino às 00h00, com exceção da programação infantil que inicia às 16horas.

No total, doze bairros foram contemplados no edital lançado pela Prefeitura e outros dois bairros que se organizaram com a estrutura receberão apoio institucional para concretização da festa.

Jhonnys Rego e Francisco Firmino, conhecido na comunidade do Esperança como “Poroca”, estavam presentes na reunião e avaliaram de forma positiva o diálogo entre os governos e a comunidade. “Nosso Carnaval completa 10 anos e o primeiro ponto com o qual nos preocupamos é a segurança dos nossos brincantes. E, nessa questão, o apoio do governo e da Prefeitura tem nos dados um suporte muito importante”, ressaltou Poroca.

O diretor-superintendente de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS), Gabriel Forneck, explicou que a organização da estrutura de transporte será assegurada em parceria com Batalhão de Trânsito e o Detran/AC. “Faremos a divisão de áreas e o transporte coletivo estará funcionando normalmente até a meia noite, com saída da última viagem do Terminal Central às 23h30min”. Gabriel explicou que será feita uma parceria com sindicatos de táxi e mototáxi para reforço da oferta de serviço nos locais dos eventos carnavalescos.