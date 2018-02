Deracre esclarece que não tem responsabilidade da estrada de acesso ao aeroporto de Feijó

Jonivalber Manoel da Silva, de 20 anos, é mais um estudante que se destacou, e bem, no Enem 2017. Com média 801,76, ele foi aprovado em 12 universidades federais brasileiras e escolheu cursar Medicina na UFT( Universidade Federal do Tocantins). Foi a terceira vez que Joni fez o Exame. Agora, ele realiza um antigo sonho. Quer virar médico para ajudar pessoas, diz.

“Desde pequeno sonhei em cursar Medicina, e quando eu me formar, irei tirar um tempo para ajudar àquelas pessoas que não têm acesso à saúde. Viajo em março, a data ainda não está definida, mas irei antes de começar as aulas”, informa.

Ele estudou a vida inteira em escola pública, mas desistiu dos estudos no 2º ano do Ensino Médio. Em 2015, o estudante fez a prova do Enem e concluiu os estudos. De lá para cá, resolveu se dedicar ainda mais a perseguir seus sonhos.

Joni nasceu em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas. Em Rio Branco, mora no bairro Estação Experimental. Divide um apartamento com duas amigas.

Seus pais, a dona Valdecy Basílio Manoel e seu João Menezes da Silva, que moram em São Gabriel, com outros quatro irmãos de Joni, ficaram emocionados ao saber que o filho foi aprovado na federal de Tocantins.

“Meus pais sentiram um alívio, não somente por eu ter conseguido a aprovação em Medicina, mas também em ver a felicidade de um filho que lutou tanto para conseguir alcançar um sonho, e, finalmente esse dia chegou. Os meu irmãos estavam mais ansiosos do que eu, no dia do resultado eles me ligaram toda hora querendo saber se eu havia conseguido, quando souberam todos se emocionaram. Os meus amigos choraram junto a mim, mais do que ninguém eles sabem a minha trajetória aqui em Rio Branco, pois não tenho parente aqui no Acre, eles são a minha segunda família, cada um deles esteve do meu lado nos momentos ruins e felizes, sou grato por tudo”, diz o estudante.

Joni tem um roteiro de vida bem parecido com o de jovens que moram no interior do Brasil, na região Amazônica, que precisam enfrentar o isolamento e inúmeras barreiras para terem acesso ao ensino.

O estudante é de ascendência indígena. Sua família materna é da tribo Baré, comunidade São Sebastião, no Alto Rio Negro.

Joni cursou Química na Universidade Federal do Acre. Participou do Pibid, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Por meio do programa, deu aula na Escola Estadual Raimundo Gomes de Oliveira, como professor do EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Ao encerrar a entrevista ao ac24horas, o futuro médico aconselha: “Jovens, não desistam dos seus sonhos, tudo dará certo no tempo certo, não desanimem. Somos capazes de superar qualquer obstáculo com a nossa própria força, independente de qual seja o seu sonho vocês podem realizá-lo, façam de sua dificuldade a sua maior força”.