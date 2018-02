Acabou o amor de Ilderlei Cordeiro e Vagner Sales

Acabou o romance entre Ilderlei e Vagner. A relação política entre ambos, construída durante o pleito de 2016, que culminou na eleição do primeiro à prefeitura de Cruzeiro do Sul, durou cerca de dois anos, e se dissolveu depois que Cordeiro resolveu exonerar, de uma só vez, seis secretários municipais indicados por Vagner Sales.

O sexteto é da cozinha do ex-prefeito peemedebista. São eles: José Ivo Galvão (Gestão e Administração); Manoel Vitalino Neto (Comunicação e Cerimonial); Dayana Maia (Cultura, Turismo, Esporte e Lazer); José Maria de Lisboa (Transporte e Trânsito); Rosa Maria Sampaio (Meio Ambiente); Mário Vieira da Silva Neto (Planejamento). As exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 31 de janeiro.

A última vez que criatura e criador trocaram afagos em público foi no dia 1º de janeiro de 2017, durante a posse do novo prefeito da cidade. De lá para cá, a relação foi de troca de farpas nos bastidores.

O Cordeiro, que não tem nada de manso, resolveu enfrentar o Leão, que, segundo se comenta nos bastidores, estaria furioso.

O estopim para o rompimento entre os dois peemedebistas é o não apoio de Ilderlei à reeleição de Jéssica Sales, deputada federal pelo PMDB, filha de Vagner. O prefeito vai apoiar Rudylei Estrela, seu tio, à Câmara dos Deputados.