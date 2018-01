Universidade Federal do Acre convoca aprovados pelo Sisu para matrícula

A primeira-dama Marlúcia Cândida anuncia a 4ª edição do Baile à Fantasia do Carnaval Solidário de caráter beneficente. O baile será realizado no dia 3 de fevereiro, a partir de 21 horas, no Afa Jardim.

Os ingressos custam R$ 100. As vendas e reservas podem ser adquiridas por meio do telefone (68) 99971-4969, com Gorete.

O evento promovido pelo Acre Solidário terá A renda revertida a projetos sociais apoiados pelo movimento, além de beneficiar atingidos pelas enchentes.

Uma novidade desta edição é o abre-alas puxado por um cordão de foliões animado pela Orquestra Popular, a partir das 20 horas, com concentração nas imediações da Casa do Artesão, no Parque da Maternidade.

O Baile à Fantasia revitaliza o carnaval de antigamente, com as fantasias, máscaras e marchinhas, além de apresentar um repertório com os melhores sambas-enredos.