Ufac abre processo seletivo para curso de pós-graduação em Economia Regional e Políticas Públicas

Cinco dias! É o tempo que você terá para aproveitar as ofertas imperdíveis que só o Via Verde Shopping poderia oferecer. De 31 de janeiro a 4 de fevereiro a Liquida Via Verde chega com ofertas de até 70% nas lojas participantes.

Durante a primeira liquidação do ano as lojas oferecerão descontos inacreditáveis em roupas, calçados, acessórios e outros segmentos do shopping.

E para animar as compras, os visitantes poderão prestigiar o primeiro Happy Hour do ano, a partir das 19h. Dia 31 a atração fica por conta do cantor sertanejo universitário Rafael Cândido. Já no dia 1º de fevereiro Verônica Padrão e Banda chega com o melhor da MPB e samba raiz. Na sexta-feira, 2, Alemão Cristiano embala a noite com Pop Rock, Reggae e MPB. E no sábado, 3, Dito Bruzugú toca MPB, Pop Rock e Rock. Você não pode perder!

Serviço

Evento: Liquida Via Verde;

Data: 31 de janeiro a 4 de fevereiro;

Horário: quarta a sábado das 10h às 22h | domingo das 13h às 21h.