Pacientes reclamam da falta do exame de colonoscopia e direção do HC diz que equipamento se encontra em manutenção

Os pacientes que estão em busca do exame de colonoscopia no Hospital das Clínicas denunciaram a reportagem do ac24horas que estão há meses esperando para fazer o exame, e a única informação recebida da direção da unidade de saúde é que o equipamento está em manutenção fora do Estado.

O equipamento. que é fundamental para o exame endoscópico do intestino grosso e da porção distal do íleo, é um dos mais modernos na unidade. O exame é realizado principalmente para detecção de pólipos, que podem sofrer transformação para casos de malignidade.

A paciente que não quis relevar o nome disse que aguarda para fazer o exame a mais de um mês e precisa do procedimento para saber das complicações que podem está acontecendo em seu organizamos. “Só me disseram que o equipamento está em manutenção, mas uma funcionaria nos falou que estava era quebrado. Agora que não tenho dinheiro para fazer particular como vou fazer?”, questiona.

Outros pacientes também reclamaram da dificuldade de marcação de consultas e principalmente de realização de exames na unidade. “Estamos preocupados pela demora no atendimento. Quando eles no ligam às vezes já temos realizado o exame e feito as consultas particular. Teve pessoas que até acabaram morrendo esperando por uma cirurgia ou um exame para saber qual a doença que tinham”, revelou.

A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou que a direção do Hospital das Clínicas confirmou que o equipamento se encontra em manutenção no Estado da Bahia, mas afirmou que daqui a duas semanas já estaria de volta ao Acre para atender as demandas existentes.