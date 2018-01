Guerras contra facções: comandante da PM promete fechar o cerco e investigar grupos criminosos

O comandante da Polícia Militar, Marcos Kinpara, ofereceu um café da manhã nesta quarta-feira (31) para estreitar o relacionamento com a imprensa e declarar que vai investigar as facções por dentro e combater a violência fortalecendo também as barreiras na entrada das cidades com apoio do Exército Brasileiro. Durante o encontro com os repórteres de vários meios de comunicação do Estado, o comandante recebeu a visita do senador Jorge Viana (PT), que levou sugestões para o combate à criminalidade.

Antes de começar o café da manhã, o comandante fez uma pequena palestra sobre os números da violência e destacou a importância da imprensa na divulgação dos fatos a respeito da criminalidade no Estado. O objetivo do novo comando é tratar de divulgar boletins semanais das ações da Polícia Militar e facilitar os acessos às informações à imprensa.

Segundo Kinpara, as ações da Polícia Militar ocorrem dentro de um planejamento estratégico que foi elaborado pelo comando e a Secretaria de Estado de Segurança Pública ouvindo todos os segmentos da área. “Vamos combater a violência, principalmente investigando as facções por dentro e coibindo a criminalidade e ações delas em nosso Estado. Nas entradas da cidade e áreas rurais contaremos com o apoio, por meio de parceria com o Exército Brasileiro”, esclareceu Kinpara.

Marcos Kinpara, que assume o comando no mês que os índices de homicídios ultrapassaram as 40 mortes, tem a tarefa de diminuir os índices de violência no Estado que tem aumentado nos últimos anos do Governo de Sebastião Viana, com ações das facções pelos espaços de tráfico de drogas em Rio Branco e no interior do Estado.

O Senador Jorge Viana disse que pela experiência que tem por ter sido governador e presenciar um momento problemático de violência no Estado, iria apresentar sugestões para o comandante.

“Viemos fazer uma visita de cortesia para o comandante e trazer algumas propostas. Acho que todos devem contribuir com as ações de combate a esta violência que tem tomado de conta do Brasil. Estou voltando para o Congresso e temos que debater o Código Penal Brasileiro que é da década de 40. No Código Penal que temos para uma pessoa ficar 10 anos presos tem que matar quatro pessoas. A pessoa maltratar um animal tem uma pena maior do que se maltratar um cidadão. Temos que mudar isso. Estava conversando com o comandante Kinpara e temos que fortalecer a fiscalização na entrada de veículos de outros Estados e fortalecer as barreiras nas entradas das cidades”, disse o senador.

A secretária de Comunicação do Estado, Andréa Zílio informou que o dialogo com a imprensa será mais próximo e que boletins serão repassados aos meios de comunicação e os acessos às informações serão facilitados.