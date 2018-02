Em áudio vazado nas redes sociais, Agripino Maia afirma que DEM não terá candidatura ao governo do Acre

Às vésperas de uma reunião que poderá decidir o destino do Democratas no Acre, um áudio vazou nos grupos de WhatsApp da oposição na tarde desta quarta-feira (31), com supostas declarações do presidente nacional da legenda, o senador Agripino Maia, informando que não terias interesse em uma candidatura própria do DEM na disputa pelo governo do Acre nas eleições deste ano. Maia reafirma que agendou uma reunião com Bocalom e Alan Rick para resolver a questão. A reunião deverá acontecer na quinta-feira, 1o de fevereiro, em Brasília.

O áudio teria sido encaminhado ao pré-candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), que vem realizando reuniões para contar com o apoio do Democratas, partido que deverá indicar o nome do vice na sua chapa. Bocalom vem afirmando com veemência que o DEM terá Coronel Ulysses Araújo, como candidato, enquanto um grupo de parlamentares e líderes partidários apoiam o deputado federal Alan Rick na proposta para integrar o bloco de partidos que pleiteiam candidatura única do bloco de oposição para enfrentar a FPA.

Clique aqui para ouvir o áudio