Avaliadores do MEC analisam estrutura das unidades de saúde para habilitação do curso de medicina no Juruá

Uma equipe do Ministério da Educação (MEC) se encontra no município de Cruzeiro do Sul para realizar vistorias nos hospitais e demais unidades de saúde, com objetivo de analisar se as estruturas garantem as condições de instalação do curso de medicina para instituição de ensino privado na cidade. O município passou na primeira etapa do processo de habilitação que ocorreu no mês de dezembro de 2017.

Na segunda etapa; os avaliadores realizam vistoria nas unidades de saúde para analisar o suporte necessário estabelecido dentro das normas do Ministério da Educação. Logo em seguida as universidades e instituições de ensino passam pelo processo de habilitação. Se forem aprovadas, as unidades de ensino têm até dois anos para instalar o curso no município.

Uma das avaliadoras da Secretaria de Regulação do Ministério da Educação, Rosa Leite de Melo, disse que agora será feito uma avaliação de toda a estrutura física da saúde no município. “Iremos analisar a estrutura das unidades de saúde e depois dessa fase, se for aprovada, as escolas particulares já podem atuar. O ministério da educação avalia tanto a parte da saúde como a parte pedagógica neste processo”, explicou.

Para o diretor clinico do Hospital do Juruá, médico Ozi Câmara, a avaliação e efetivação do curso de medicina no município são de grande importância. “O hospital será contemplado com novos profissionais, já que depois de formados poderão se fixar na região garantindo uma qualidade de atendimento para os pacientes”, disse diretor.

O prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro (PMDB) fez a receptividade aos avaliadores do MEC e visitou algumas unidades com a equipe do Governo Federal. “O município está de parabéns por ter passado na primeira fase. Na segunda etapa creio que também teremos êxito pelos investimentos na área da saúde que estamos realizando. Quero agradecer ao ministro da saúde, Mendonça Filho e o deputado Alan Rick (DEM) que tem se empenhado para a aprovação do curso na nossa cidade”, destacou o prefeito.