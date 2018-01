Aprovados no processo seletivo da Prefeitura de Manoel Urbano são divulgados no Diário Oficial

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), da Universidade Federal do Acre (Ufac), abriu edital para processo seletivo de ingresso ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Economia Regional e Políticas Públicas.

Os interessados devem acessar o edital completo no link: www.ufac.br. Lá consta todas as exigências e critérios para concorrer a uma das 15 vagas ofertadas.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no sítio da Ufac, no período de 05 a 12 de fevereiro de 2018, das 08h00min às 17h00min. Após a inscrição na internet, o candidato deverá entregar a documentação constante no edital, juntamente com o comprovante de inscrição, na Secretaria do Mestrado em Desenvolvimento Regional (MDR), até às 18h00min do dia 12/02/2018, no seguinte endereço: Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Economia Regional e Políticas Públicas – ERPP. Prédio da Pós-Graduação da Ufac (Bloco dos Mestrados) – Secretaria do MDR. Universidade Federal do Acre – BR 364, Km 04 – Distrito Industrial. CEP 69.920-900, Rio Branco – Acre.

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Economia Regional e Políticas Públicas é aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepex) da Ufac.