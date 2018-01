Coronel Júlio César recebe condecoração de reconhecimento em atuação à frente do Comando da PM

O Diário Oficial nesta quarta-feira (30) convoca os candidatos sob decisão judicial para participarem da investigação criminal do concurso da Polícia Civil. Os concorrentes para os cargo de Agente de Polícia Civil e Escrivão devem comparecer até o dia 8 de fevereiro no local estabelecido no edital.

Os candidatos que constarem no mandado de segurança estão aptos a realizarem o fase do concurso e devem se apresentar na avenida Antônio da Rocha Viana nº 1569 no bairro Vila e Ivonete com todas as documentações exigidas no edital.

Os horários estabelecidos para atendimento dos candidatos ou responsáveis com suas devidas procurações é das 8h às 17 horas, na próxima quinta-feira (8) de fevereiro.

Os candidatos deverão apresentar cópia do certificado de reservista, todos acompanhados do original para conferência, no caso dos candidatos masculinos; duas fotos 5×7 coloridas; certidões negativas de antecedentes expedidos pela Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual e Justiça Federal das localidades em que o candidato residiu nos últimos cinco anos.

No caso de militares ou ex-militares, que tenham servido nas Forças Armadas ou em Polícias e Bombeiros Militares de Estados, também deverá ser apresentada a certidão negativa da respectiva Justiça Militar ou Vara Especial.