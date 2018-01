Convocação para reunião do Conselho Tarifário gera boato sobre aumento da passagem de ônibus

Depois que a reportagem do ac24horas denunciou que os funcionários terceirizados da Organização das Centrais de Atendimento (OCA) junto com os estagiários da Secretaria Estadual de Gestão Administrativa estão sem receber desde ano passado, os estagiários do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e funcionários do Hospital das Clinicas também denunciaram o atraso de três meses em seus vencimentos. Em um áudio do suposto diretor geral do Hospital das Clinicas, doutor Yotaro Suzuki, é proposto que os estagiários trabalhem pelo almoço e vale transporte até que se regularize o pagamento.

Os estagiários realizaram uma paralisação para tentar resolver a situação dos salários atrasados, mas a direção tratou de reunir com todos no objetivo de esclarecer o problema que levou ao atraso dos pagamentos. Uma das pessoas que explica os motivos do atraso de salário relata que estava havendo problemas com a Secretaria de Estado de Fazenda desde outubro, por isso os vencimentos de novembro ainda não foram realizados.

O áudio da reunião com os estagiários que seria do doutor Suzuki esclarece que os esforços são para que os pagamentos dos estagiários fossem efetuados até dia 20 de janeiro, o que não ocorreu até momento, segundo os estagiários que procuraram a reportagem do ac24horas.

Uma estagiária que não quis se identificar por medo de represália disse que foi prometido na reunião com o doutor Suzuki que os pagamentos seriam quitados no dia 20 de janeiro, logo que a contabilidade do Estado fosse aberta. “Eles prometeram que iriam pagar, mas hoje já são 29 do mês e não recebemos. Eles acham que vão pagar a gente com almoço e vale transporte. Temos nossos compromissos assim como todos”, disse a jovem.

Outro estagiário também relatou que foi proposto que eles trabalhassem pelo almoço e vale transporte até serem realizados os pagamentos. “Os representantes da direção disseram que não poderíamos paralisar os serviços, pois prejudicaríamos os atendimentos da população. Mas se esses serviços que realizamos são importantes, por quais motivos não priorizam nossos pagamentos em dias. Temos que receber até dia 5 de cada mês, mas sempre pagam todos nós do dia 20 em diante, sempre atrasado”, questionou o estagiário.

No áudio que pode ser do doutor Suzuki é posto para os estagiários e funcionários terceirizados que eles paralisando os serviços, as pessoas que vem do interior do Estado para marcar e ser atendido no Hospital das Clinicas ficariam prejudicados e todos poderiam ser responsabilizados se algo viesse a acontecer com os pacientes.

De acordo com a assessoria de Imprensa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), a superintendência do Hospital das Clínicas informou que realmente houve uma paralisação dos estagiários e que por isso foi realizado o remanejamento dos funcionários, mas os terceirizados continuam trabalhando normalmente.

A assessoria da Sesacre disse ainda que a superintendência do Hospital das Clínicas afirmou que até o final desta semana todos os débitos serão quitados e ressalta que já na próxima semana o atendimento volta ao normal.