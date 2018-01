Confira o ranking dos deputados estaduais mais produtivo da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, em 2017

Por meio da página eletrônica da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na internet, é possível também acessar a produção legislativa de cada deputado estadual, por meio do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL).

A produção legislativa é calculada com base nas Proposições apresentadas ao longo do ano como, por exemplo, Projetos de Leis, de Resoluções, Indicações (na sua maioria reivindicações para benefício da população nas áreas de saúde, transporte, segurança, educação, entre outros), Requerimentos (pedido de esclarecimentos, prestação de contas de aplicação de recursos públicos, prazos e obras, informações quanto à prestação de serviços essenciais à população, entre outros).

Com base nos dados do SAPL foi possível listar os seis deputados mais produtivos de 2017. Em primeiro lugar aparece o deputado pedetista, Jesus Sérgio com 64 Proposições, seguido pelo comunista Jenilson Leite (50), Lourival Marques, do PT, com 49. Em quarto e quinto lugar, os petistas Leila Galvão (47) e Daniel Zen (39) e Eliane Sinhasique, do PMDB, em sexta colocação, com 38 Proposições.



Em entrevista ao ac24horas, o deputado Jesus Sérgio (PDT), que lidera o ranking do deputado mais produtivo de 2017, destaca que os dados são acessíveis à população. Ele falou da importância do cidadão acompanhar e fiscalizar o trabalho do seu deputado.

“A Aleac tem uma preocupação com a transparência, seja pela página eletrônica ou pela TV Aleac é possível acompanhar o desempenho de cada parlamentar, bem como o andamento dos trabalhos, dos discursos, das matérias que são votadas. Eu recebo com muita alegria a notícia que fui o mais produtivo e agradeço à população, especialmente da Regional Tarauacá/Envira, pois a maioria dessas Proposições foram de encontro às necessidades da população que reside naquela regional.



A maioria dessas matérias apresentadas são demandas enviadas por eles, e eu como representante do povo as recebi, apurei, denunciei e busquei junto aos setores responsáveis uma via para resolver essas demandas, embora em muitos casos não somos atendidos, mas o importante é dá voz àqueles que estão lá, longe e necessitados de atenção e também nunca desistir, pois a política é um processo de transformação contínuo”, destaca o pedetista.

O parlamentar ganhou destaque ainda pela sua atuação incansável pela BR-364. Como presidente da Comissão de Obras e Transportes da Aleac, denunciou o abandono de obras na capital e no interior, especialmente as obras da 364, a fim de evitar o isolamento de milhares de família daquela regional.