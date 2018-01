Com dois meses de salários atrasados, servidores do Hospital do Juruá ameaçam paralisação

Os servidores do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, ameaçam uma paralisação na próxima sexta-feira, caso o governo do Acre não cumpra a promessa de pagar os salários do mês de dezembro e janeiro na quarta-feira (31). A informação é do deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB). O parlamentar afirma que foi procurado por um grupo de servidores que denunciaram o atraso de dois meses de salários por falta de repasse de recursos pelo Estado.

“Os servidores informam que, costumeiramente, o pagamento era realizado até o dia cinco do mês subsequente, conforme contrato firmado com a Organização Social Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), mas o Estado não repassou o dinheiro para instituição, por isso atrasou os salários. Há uma promessa de quitação no dia 31 de janeiro, caso não cumpram com a palavra, os servidores farão uma mobilização para reivindicar seus salários”, diz Luiz Gonzaga.

Segundo os servidores, no dia 20 de dezembro de 2017 – antes do Natal – deveria ter saído o pagamento, mas o governo do Acre não realizou o repasse de recursos, acumulando o atraso com o mês de janeiro de 2018 que termina amanhã. “Vale lembrar que se trata dos salários dos médicos, enfermeiros e pessoal de apoio. Se não for pago nesse prazo, os servidores vão paralisar os trabalhos no maior Hospital do Vale do Juruá”, destaca Luiz Gonzaga.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do governo do Acre. Segundo a secretária de comunicação, Andrea Zílio, a administração petista anunciou na manhã desta terça-feira (30), que os pagamentos atrasados de terceirizados e estagiários deverá acontecer na quarta-feira (31). “Sai tudo amanhã referente a novembro e dezembro, tá. Tem que ver se essas pessoas são terceirizados. No caso de terceirizados é tudo amanhã”, informa Zílio.