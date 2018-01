Com aumento de 56% de casos de malária, prefeito de Mâncio Lima decreta estado de emergência

A prefeitura de Mâncio Lima, na região do Juruá, decretou estado de emergência devido o aumento do índice de malária registrado no município neste período de inverno. Os números registrados somente neste mês de janeiro chegaram a 600 casos. O aumento se comparado a dezembro de 2017 é de 56% superior.

O prefeito Isaac Lima disse a reportagem do ac24horas, por telefone, que na região os casos de malária neste período de inverno podem aumentar, sendo necessário a ajuda dos Governos Federal e Estadual. “Nós aqui no município não temos as condições sozinhos de combater essa situação. Decretamos a situação de emergência e esperamos apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, por meio da Sesacre para ajudar”, destacou.

De acordo com o prefeito, atualmente são poucos os números de agentes que trabalham no combate à doença no município. Com o decreto, o prefeito ficará autorizado a buscar recursos para contratação de mais funcionários que trabalhem no combate a doença no município.

Outro fator que acaba gerando a proliferação do mosquito que transmite a malária é a grande quantidade de açudes na região que acaba servindo de criadouros para os transmissores da doença.

Por conta dos índices elevados de malária no município uma pesquisa será realizada pela Universidade de São Paulo (USP). Ao todo serão cinco anos de estudo na região para entender a proliferação da doença.