Procurador-geral de Justiça inaugura Parquet Restaurant no MPAC

Seguindo mais uma vez o lema do programa “Viver para Servir”, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, inaugurou nesta quinta-feira, 25, mais uma ação pioneira entre os Ministérios Públicos brasileiros: o Parquet Restaurant, situado no edifício-sede da instituição, em Rio Branco.

A inauguração teve a presença de membros e servidores do MPAC, do corregedor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Orlando Rochadel, do subprocurador-geral de Justiça Jurídico e Institucional do Ministério Público no Estado do Mato Grosso, Marcelo Ferra, do conselheiro nacional do CNMP, Lauro Machado, e do procurador-geral de Justiça do Ministério Público Militar (MPM), Jaime de Cássio Miranda.

“Esse é o nosso esforço em busca da qualidade e da comodidade para proporcionar melhores condições de trabalho a nossos membros e servidores, que buscam melhor atender o nosso público, o cidadão, que também poderá se utilizar deste belo espaço, assim como todos aqueles que conosco interagem, como colaborares, parceiros e o público em geral”, destacou Oswaldo D’Albuquerque.

O Parquet Restaurant segue um procedimento licitatório que autoriza a concessão/administração do estabelecimento a uma empresa vencedora do processo, responsável pela produção e venda do alimento. Toda a parte de instalação e estruturação foi executada pelos Departamentos de Engenharia e Arquitetura, e Apoio Operacional do MPAC.

O restaurante do MPAC é aberto ao publico externo e, principalmente, para familiares e convidados de membros e servidores que quiserem prestigiar o local. O Parquet Restaurant possui uma tabela de preços diferenciados para membros e servidores do MPAC e todos os requisitos referentes a autorização e vigilância junto à Prefeitura Municipal de Rio Branco, estão legalizados.

O corregedor nacional do Ministério Público disse que o MPAC está de parabéns por ser pioneiro na formatação de um restaurante nunca vista em nenhum outro Ministério Público.

“Essa preocupação com o servidor e a saúde do membro é muito importante porque se ele ter um restaurante próximo, garante a ele um tempinho para descansar, se alimentar melhor, sem precisar se deslocar, então investir nisso é investir na saúde das pessoas. O MPAC está de parabéns por esse formato”, destacou Rochadel.

A chefe de Departamento de Engenharia e Arquitetura do MPAC, Susye D’Albuquerque, responsável pela equipe que coordena a execução das obras, manutenção e projetos do órgão disse que todos se empenharam muito para garantir um projeto totalmente voltado para o Ministério Público.

“Desde a concepção estrutural até a valorização externa do ambiente, tudo foi trabalhado e acompanhado pela equipe que, nos últimos anos, também se empenhou muito nas obras das Unidades Ministeriais e do edifício-sede da instituição”, afirmou.