No Hosmac, servidores protestam por falta de medicamentos e estrutura, e no HC terceirizados com salários atrasados

O aumento da gasolina quase que semanalmente vem assustando os condutores de veículos automotores em todo o Brasil, mas o aumento que os acreanos ganharam como presente neste início de 2018 foi do liquido precioso, a água tratada, entregue pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa).

Alguns usuários do serviço entraram em contato com a reportagem do ac24horas para denunciar o aumento da tarifa de água e a qualidade do produto para consumo diário. O aumento de 28% da tarifa foi aprovado em dezembro de 2017 pela Agência Estadual Reguladora de Serviços Públicos (Ageac).

A qualidade da água, segundo alguns usuários, não condiz com o valor do aumento cobrado pelo Depasa a partir deste mês de janeiro. A reclamação de vários moradores que utilizam a água para as atividades diárias em suas residências, inclusive para beber, acham que os valores não estão relativos à qualidade do produto fornecido.

O servidor público João Roberto Divino, que mora no bairro Tangará, disse que a água muitas vezes tem chegado meio amarelada em sua casa. “A conta ainda não chegou aqui não, mas nesse período de chuva a água tem chegado barrenta. Será que eles estão tratando mesmo essa água do rio Acre?”, questiona funcionário público.

A aposentada Benedita Oliveira. moradora do Recanto dos Buritis, antigo bairro Mauri Sérgio, informou que a conta de água pode até ter um reajuste pequeno, desde que venha com boa qualidade. “Eu sempre paguei um valor baixo, mas a água que recebemos nem sempre tem boa qualidade. Tem dia que chega limpinha e em outros dias vem barrenta”, disse Benedita.

Direção do Depasa

O diretor técnico do Depasa, Anderson Mariano, informou à reportagem que não houve um aumento no valor da taxa de água, mas um reajuste de tarifa que desde 1995, que não era ajustada.

“O último aumento da tarifa de forma geral foi realizado em 1995 no tempo que a Sanacre realizava os reajuste e direcionou o aumento para todo o Estado. Atualmente o Depasa é regulado pela Ageac, todo o sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Então foi proposto para a Ageac um estudo de reequilíbrio de tarifa dos últimos 23 anos. Para diminuir o impacto disso propusemos um reajuste de 28% e foi aprovado em dezembro para ser utilizado a partir de janeiro. De 1995 até agora daria um reajuste na tarifa de mais de 300%, mas não avaliamos dessa forma. Não teve aumento, mas uma correção tarifaria com relação a inflação o que corresponde aos 28% de reequilíbrio”, explicou Anderson.

O diretor técnico relatou ainda que o Depasa é responsável pelo Sistema de Abastecimento dos 22 municípios, e que herdou isso do Deas – Departamento de Pavimentação, Água e Esgoto que era responsável pelo abastecimento do interior do Estado, ficando o Serviço de Águas e Esgoto de Rio Branco (Saerb) cuidando do abastecimento da Capital, e a partir de 2012 foi tudo concentrado no Depasa.

Anderson ressalta ainda para justificar o aumento de 28% da taxa de água que mesmo com o reajuste, o Depasa cobra a tarifa mais barata do Brasil. “Por exemplo, 10 metros cúbicos de água saiu de R$ 14 para R$ 17, sendo a tarifa mais barata do Brasil”, argumenta.

Sobre a qualidade da água, o diretor técnico esclareceu que depende muito e pode ser um vazamento na rede ou infiltrações. “A água que sai da Estação de Tratamento tem uma das melhores qualidades entre todas as companhias de saneamento. Temos relatório diário disso. Alguns bairros podem apresentar problemas especifico por algum problema de infiltração na rede nesse período de cheia que às vezes afeta a rede de drenagem e atinge a rede de água. Às vezes uma medida simples de correção pode ser feita só basta a população ligar para a companhia de saneamento, abrir um chamo direto com Depasa, mas preferem ligar logo para a imprensa. O que é também um caminho, mas seria mais rápido se falassem com a companhia”, finaliza Anderson Mariano.